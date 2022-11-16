Russia yarakajwe n’uko UN iyisaba gutanga indishi kubera igitero kuri Ukraine

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Ibi bibaye inyuma y’aho Ikoraniro ry’ishirahamwe ONU ryemereje icemezo c’uko Uburusiya bukwiye kwemera inkurikizi z’ivyo buriko burakora, harimwo gutanga indishi y’akababaro.

Ivyemezo vy’ikoraniro rikuru bifise uburemere, ariko nta nguvu rifise zo kubishirisha mu ngiro.

Kremlin (ibiro vy’umukuru w’igihugu c’Uburusiya) ivuga ko izokora ibishoboka vyose kugira ibuze Uburengero kuyifatira amatungo ifise mu makungu kugira ntakoreshwe nk’indishi.

Iki cemezo kivuga ko Uburusiya “butegerezwa kwemanga ingaruka ku bikorwa bibi vyose bukorera mu mahanga, harimwo gutanga indishi ku bubabare bwateje, harimwo ivyononekaye ivyo ari vyo vyose, kubera ibikorwa nk’ibi”.

Gisaba kandi ibihugu bihurukiye mw’ishirahamwe ONU gukorana na Ukraine bigashiraho igitabo mpuzamakungu co kwegeranirizamwo ivyemezo n’ibirego ku Burusiya.

Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yakiranye yompi iki cemezo, akavuga ko indishi y’akababaro izorihwa n’Uburusiya ari “kimwe mu bigize ukuri gushingiye ku mategeko mpuzamakungu”.

Imbere y’uko iyi ngingo yemezwa, uwuserukira Kyiv muri ONU, Sergiy Kyslytsya, yabwiye abari muri iyo nama ko Uburusiya bwononye ibintu vyose muri ino ntambara, kuva ku mahinguriro gushika no ku mazu atuwemwo n’abantu n’inyubakwa z’ibitaro.

Uwuserukira Uburusiya muri ONU Vassily Nebenzia avuga ko iki cemezo “imbere y’amategeko ata na kimwe kivuze”, anagiriza Uburengero “kugerageza kudindiza no kwunyura intambara”.

Iki cemezo cashigikiwe n’ibihugu 94 kuri 193 bigize ishirahamwe ONU, mu gihe 14 – harimwo Uburusiya, Ubushinwa na Iran – vyatoye bigihakana. Ibindi bihugu bisigaye vyose vyanse kwerekana aho bihagaze.