Ethiopia: Igitero cy'indege cyishe abantu nibura 26 muri Amhara

Ahavuye isanamu, Getty Images

Umwanditsi, George Wright

Igikorwa, BBC News

Iminota 39 iraheze

Umuyobozi wo ku bitaro yavuze ko igicyekwa ko ari igitero cy'indege mu karere ka Amhara muri Ethiopia cyishe abantu nibura 26.

Icyo gitero cyo ku cyumweru mu mujyi wa Finote Selam, cyabaye kimwe mu byiciwemo abantu benshi muri ako karere, aho igisirikare cya Ethiopia kimaze igihe kirwana n'umutwe witwara gisirikare witwa Fano.

Akanama k'uburenganzira bwa muntu ka Ethiopia kavuze ko "gahangayikishijwe bikomeye" n'"imirwano irimo kwicirwamo abantu".

Leta ya Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yashyizeho igihe kidasanzwe cy'amezi atandatu mu karere ka Amhara kuva ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa Kanama (8).

Imirwano yenyegejwe n'ibirego by'umutwe wa Fano ko leta ya Ethiopia irimo gushaka guca intege ubwirinzi bw'akarere ka Amhara.

Aya ni yo makuba akomeye cyane abayeho muri Ethiopia kuva intambara yo mu karere ka Tigray ko mu majyaruguru yarangira mu kwezi kw'Ugushyingo (11) mu 2022. Umutwe wa Fano wari ushyigikiye ingabo za Ethiopia mu ntambara yo muri Tigray.

Umutwe wa Fano wanze gushyira intwaro hasi, bituma leta ya Ethiopia yohereza ingabo muri ako karere.

Skip podcast promotion and continue reading Ikiganiro cy’abagore Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango Inkurikirane End of podcast promotion

Uwo muyobozi wo ku bitaro yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abishwe bose bagejejwe kuri ibyo bitaro ku cyumweru "bari bambaye imyenda isanzwe ya gisivile cyangwa imyenda gakondo yambarwa ku cyumweru".

Uwo mugabo yagize ati: "Abapfuye ni ukuva ku mwana w'imyaka 13 kugeza ku bageze mu zabukuru.

"Sinashoboye kubona icyateje iturika... ariko abahatuye bavuze ko cyari igitero cya drone [indege nto y'intambara itarimo umupilote]".

Umwarimu wa kaminuza w'umugabo wari urimo gusura mwenewabo kuri ibyo bitaro yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko yabonye imirambo 14 aho ngaho kandi ko yabwiwe n'umuganga ko abandi bantu 12 bapfuye.

Umuyobozi wo ku bitaro yavuze ko abandi bantu 55 barimo kuvurwa ibikomere byatewe n'icyo giturika.

Akanama k'uburenganzira bwa muntu ka Ethiopia (EHRC) kasabye "impande zirwana guhagarika aka kanya" ibikorwa bivugwa ko ari iby'ihonyorwa ry'amategeko y'uburenganzira bwa muntu.

Urugomo rwatumye hakorwa ibikorwa bikomeye, birimo nka leta ya Israel mu cyumweru gishize yahungishije abaturage bayo n'abayahudi ibakura muri ako gace. Akarere ka Amhara kabamo abayahudi babarirwa mu bihumbi.