Umugabo yitwaje inkoho yishe batanu harimwo n'umwana i Texas

Iminota 58 iraheze

Impfu ziturutse ku bigwanisho bicira umuriro ni zo ziri hejuru cane mu zihitana abana benshi n'imiyabaga nk'uko bivugwa n'ikigo ca Amerika kijejwe kugenzura ingwara no kuzikinga, US Centers for Disease Control and Prevention