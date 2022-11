Uburusiya bwatoye itegeko ry''Igisubizo kuri Blinken' ku icengezamatwara ry'aba LGBT

Iminota 13 iraheze

Muri iri tegeko ryavuguruwe, kwamamaza guhuza ibitsina kw'ab'igitsina kimwe uko ari ko kose – harimo nko mu bitabo, muri za filime no ku mbuga za internet – ntikwemewe n'amategeko kandi guhanishwa ibihano biremereye.

Uyu mushinga w'itegeko uracyacyeneye kwemezwa na sena y'Uburusiya no gushyirwaho umukono na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ariko ibi bibonwa ahanini nkaho ari umuhango wo gukurikiza gusa.

Rishyira mu gatebo kamwe kuvuga mu buryo bwiza mu bitangazamakuru cyangwa kwamamaza imibonano y'ab'igitsina kimwe no gukwirakwiza amashusho y'imibonano mpuzabitsina, gushishikariza gukora urugomo, no guhembera ubushyamirane bushingiye ku irondaruhu, ivanguramoko no ku myemerere y'idini.