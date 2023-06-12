Rwanda: ‘Major’ Habyarabatuma wari umukuru wa gendarmerie i Butare yashinjuye Beatrice Munyenyezi

Beatrice Munyenyezi ari mu rukiko mu 2022

‘Major’ Cyriaque Habyarabatuma wari ukuriye ‘gendarmerie’ mu cyahoze ari perefegitura ya Butare mu 1994 yabwiye urukiko mu majyepfo y’u Rwanda ko nta ruhare azi Beatrice Munyenyezi yagize muri jenoside.