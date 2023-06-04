Sezariyene kw'itara rya terefone - kuvyarira ahariko habera intambara

Muganga Hassan ari muri bake bagumye ku bitaro vya Alban Jadeed, mu buraruko bw’umurwa mukuru, Khartoum, ku mayinga atatu akurikirana kuva intambara yadutse mu kwezi kwa kane hagati y’impande za gisirikare zikebana.

Muri iyo vídeo yarungikiye BBC, yerekanye ivyumba aho abaforoma bariko bafasha abavyeyi bariko baravyara mu buryo bugoye cane.

‘’Ibintu ni bibi cane. Tumaze iminsi myinshi ngaha mu bitaro. Ubu ntitukimenya iyo iminsi igeze. Ntitukimenya ko ari ku murango canke mw’ijoro’’, niko Muganga Hassan avuga.

‘’Hari abakozi bake cane mu bitaro, kandi kenshi amatara aracika kandi nta mazutu dufise ngo twatse imoteri kugira dukore sezariyene.’’

'Ata kundi uri bugire' mu kuvyaza

Ati: ''Turatimba tugahitishamwo mu gukora izi sezariyene mu cumba kirimwo umuco muke. Nta buryo bukwiye dufise.

Mu kwezi kwa kane, ishami rya ONU rikurikirana igwirirana ry’abantu FNUAP/UNFPA ryagereranya ko abagore 219.000 bafise inda bashobora kugeramirwa, mu gihe intambara yariko ibica bigacika muri Khartoum, uduhengwe twumvikanwako natwo ntidufate cane.