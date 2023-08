Britney Spears yatandunye n’umugabo we, nyuma y’umwaka bashyingiwe

Britney Spears yabaye icyamamare kuva afite imyaka 16 ubwo yasohoraga indirimbo yise “Baby One More Time”. Yakomeje kwamamara kurushaho kubera indirimbo nka Toxic, Womanizer, cyangwa I Did It Again.