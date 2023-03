Uyu munsi mu rubanza rwa Kabuga: Umucamanza yasubitse iburanisha 'kugeza igihe kitazwi'

Ibyavugiwe mu rukiko mu ncamake

Yanzuye avuga ko ubundi buryo bwose bwakoreshwa muri uru rubanza, nko kuburana ku bimenyetso ("trial of the facts"), byaruhinduramo "akanama kw'ubwiyunge n'ukuri", ngo bitandukanye n'icyo uru rugereko rwashyiriweho.

Ariko Profeseri Mezey yavuze ko yabikoze kuko we na bagenzi be bakoraga nk'ikipe, bo bakaba bari bahuye na Kabuga, ko na we hari ubwo yamusuzumye ari kumwe na we.