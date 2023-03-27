Uganda: Umuhungu wa Museveni avuga ko azasezera mu gisirikare 'uyu mwaka'
Umuhungu w'imfura wa Perezida wa Uganda Yoweri Museveni avuga ko azasezera mu gisirikare muri uyu mwaka, nyuma y'imyaka 24 akimazemo.
Jenerali Muhoozi Kainerugaba, w'imyaka 48, yabitangaje kuri Twitter kuri uyu wa mbere.
Yanditse ati: "... Nzasezera muri UPDF [igisirikare cya Uganda] uyu mwaka".
Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize, na bwo kuri Twitter, yatangaje ko asezeye mu gisirikare, ubwo yari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda.
Ariko icyo gihe igisirikare cya Uganda cyatangaje ko nta busabe kirakira ku mugaragaro bwa Kainerugaba bwo kugisezeramo.
Ibi yatangaje uyu munsi byo gusezera mu gisirikare, bibaye hashize icyumweru kirenga asibye ubutumwa bwo kuri Twitter, yavugagamo ko aziyamamaza mu matora ya perezida yo mu mwaka wa 2026.
Uyu Jenerali ukunda kwandika kuri Twitter ntiyigeze ahisha ko ashaka kuzasimbura se w'imyaka 78, umaze imyaka 37 ategeka Uganda.
Amategeko ya Uganda ntiyemerera abasirikare bakiri mu kazi kujya muri politiki.