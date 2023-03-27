Uganda: Umuhungu wa Museveni avuga ko azasezera mu gisirikare 'uyu mwaka'

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Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize, na bwo kuri Twitter, yatangaje ko asezeye mu gisirikare, ubwo yari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda.

Ibi yatangaje uyu munsi byo gusezera mu gisirikare, bibaye hashize icyumweru kirenga asibye ubutumwa bwo kuri Twitter, yavugagamo ko aziyamamaza mu matora ya perezida yo mu mwaka wa 2026.