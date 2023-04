Trump : Amerika iriko iraja mu muriro udahera, bivugwa n'uwo yahoze ari umukuru w'igihugu

By Kathryn Armstrong

Umwanditsi, By Kathryn Armstrong

Uwo yahoze ari umukuru w’igihugu yagirijwe ivyaha 34 muri sentare ya Manhattan i New York kuri uyu wa kabiri.

Mu gihe kuriha ayo mafaranga biteye kubiri n‘amategeko, gusohora amafaranga ajanye n’ukwiyamamaza ariko ntiwerekane ingene yakoze birenga ku mategeko y’igihugu ajanye no n’amafarahnga yo kwiyamamaza.

Abashikirizamanza bavuga ko irihwa ry’ayo mafaranga [y’abo babiri] ryakozwe na National Enquirer, ikinyamakuru c’inkuru z’insaku co muri Amerika uwugisohora ari soma mbike wa Trump kuva kera.

Trump asanzwe ariko arakorwako ayandi matohoza atatu, ajanye no kugerageza kugira impfagusa ivyavuyue mu matora yo mu 2020, igitero co kuri Capitol igihe hariko haremezwa intsinzi ya Joe Biden , no ku buryo uwo yahoze ari umukuru w’igihugu yitwaye ku bijanye n’inyandiko z’igihugu zikiri mw’ibanga igihe yari avuye muri Maison Blanche/White House (Ibiro vy’umukuru w’igihugu muri Amerika).