Ubucakara: Imbabazi zisabwa n'Ubuholande zacanishijemwo abanyagihugu

Urwikekwe rw’iki gihe

Mu 2020, Tendayi Achiume, yaserukira ishirahamwe ONU mu gikorwa co kurwanya ivaguraruhu, yasanze ko ukwihanganira agakengere kwarazingamika utwigoro two kurwanya ikumira n’ivanguraruhu mu gipolisi c’Ubuholande.

Kwemera akabi no gutanga indishi?

Linda Nooitmeer, umukuru w’ikigo National Institute for the Study of Dutch Slavery and its legacy, afise uruhara mu biganiro. Avuga ko imbabazi zituma abantu baraba kazoza bakiyumvira intambwe ikurikira.