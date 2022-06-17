Igura n’igurishwa ry’abakinyi kuri uyu wa gatanu: Jesus ari mu kwinjira muri Arsenal - ni bimwe mu bivugwa

Iminota 29 iraheze

AC Milan niyo ihabwa amahirwe gusumba Newcastle mu rugamba rwo kurondera umukinyi w’inyuma wa Lille umunya-Hollande Sven Botman akina mu batarenza imyaka 21. (Football Insider)

Manchester City iriko iregeranya amafaranga mu ntumbero yo kurondera umukinyi w’inyuma ku ruhande rw’ibubamfu wa Brighton umunya Espagne Marc Cucurella w’imyaka 23. (Guardian)

Umumenyereza wa Nottingham Forest Steve Cooper yatumye uyu murwi ushika mu cicaro ca mbere c‘ihiganwa ry’Ubwongereza Premier League mu mwaka w’inkino uheze ari hafi yo gushika ku masezerano mashasha n’uyo murwi. (Telegraph)

Forest kandi iri mu biganiro kugira ngo irabe ko yoronka umukinyi w’inyuma, umufaransa Moussa Niakhate w’imyaka 26 asanzwe akina mu murwi Mainz wo mu Budagi. (Mail)