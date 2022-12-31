Pelé: Igituma abirabure bo muri Brazil, nkanje, baririra Pelé, Umwami

Iminota 14 iraheze

"O Rei", Pelé, ikinira umugwi w'igihugu ku kibuga ca Maracana i Rio de Janeiro

Mu gihe ubu mfise imyaka 23, sinariho igihe mu ntango, hagati canke mu mpera z’akahise kiwe k’akaroruhore mu mupira. Pelé azoguma ari izina rivugwa mu ngo zose.