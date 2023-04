Fox News yatangaje ko Trump yibwe amajwi yaciwe miliyoni $787.5

Ku munsi wa kabiri, Fox yamenyesheje ko kwitanga imbere iki kirego, kimwe mu bindi iregwa bijanye no gutyoza, igashika ku mwumvikano kitaragera imbere y’intahe, ari ikimenyetso c’ubwitange bwayo bwo kuguma ku ruregero rwo hejuru rwo ‘kuba inyankamugayo’ mu mwuga w’itangazamakuru.

Yagize ati: "Ibinyoma bifise ingaruka”, ati kandi "Ikinyoma camaze imyaka ibiri kiyogoza ikigo Dominion no mu bategetsi bajejwe amatora hirya no hino muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, aho cakwiragijwe nk’ukuri ku bintu vyihishe, bigatuma haba ingaruka kuri Dominion no ku gihugu”.