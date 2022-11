Umugore yamenyekanye cane inyuma yo gutambana na Obama yasandavye ku myaka 113

Iminota 47 iraheze

Virginia McLaurin yavutse mu 1909. None ubuzima bwari bumeze gute ku banyamerika ico gihe?

Iyi modoka yo mu 1909 yunguruza abantu ishobora kuba ari imodoka wari kuba ugendesha...

Indege za mbere zariko ziraguruka, ku buhinga bw'abavukanyi babiri b'umuryango wa Wright ...

Iyi yari imikino bakina - bambaye utu dukabutura tw'abagore

Ariko ntibwari ubuzima bworoshe kuri bose ....

Mu 1909, Amerika yariko itera imbere abantu bashasha binjira umusi ku musi - cari igihugu c'ubwigenge

Muri uwo mwaka Virginia avuka, niho hashingwa ishirahamwe National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) ryaharanira uburenganzira bw'abanyagihugu atari abazungu.