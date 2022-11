US: Donald Trump imbere y'ubutungane ku caha co gufata ku nguvu

Umwanditsi E Jean Carroll yitwariye Trump kandi ku caha co kumwagiriza ububeshi igihe yavugira ku mugaragaro ivyamushikiye

Iminota 45 iraheze

Umwanditsi E Jean Carroll yitwariye Donald Trump mu ntara ya New York amwagiriza kuba yaramufashe ku nguvu mu myaka ya 1990.

Iryo tegeko ry'iyo ntara riha ikiringo c'umwaka abakorewe icaha kugira biture ubutungane ku caha co gufatwa ku nguvu i New York, mu gihe ikiringo co kwitwara kiba cararenze ufatiye ku mategeko.