U﻿S: Donald Trump imbere y'ubutungane ku caha co gufata ku nguvu

Umwanditsi E Jean Carroll 

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Umwanditsi E Jean Carroll  yitwariye Trump kandi ku caha co kumwagiriza ububeshi igihe yavugira ku mugaragaro ivyamushikiye

U﻿mwanditsi E Jean Carroll yitwariye Donald Trump mu ntara ya New York amwagiriza kuba yaramufashe ku nguvu mu myaka ya 1990.

C﻿arroll w'imyaka 78 abaye mu bambere bituye ubutungane nk'uko bitegekanijwe mw'itegeko riha ubwo burenganzira abakorewe ico caha bakuze, ryagiye mu bikorwa ku musi wa kane.

I﻿ryo tegeko ry'iyo ntara riha ikiringo c'umwaka abakorewe icaha kugira biture ubutungane ku caha co gufatwa ku nguvu i New York, mu gihe ikiringo co kwitwara kiba cararenze ufatiye ku mategeko.

U﻿wo yahoze ari umukuru w'igihugu yarahakanye ivyo yagirizwa.

C﻿arroll avuga ko yafatiwe ku nguvu mu cumba bahinduriramwo impuzu mu mangazini y'abakire iri New York haraheze imyaka 27.

I﻿tegeko rigenga abafashwe ku nguvu bakuze rirekurira abakorewe icaha kubimenyesha, mu gihe babikorewe barenza imyaka 18 kandi bikaba kw'itariki ya kera irenze ku gihe gitegekanijwe gukurikiranwa ugereranije n'ibindi vyaha.

I﻿ryo tegeko ryisunze iriheruka gushingwa ryerekeye ihohoterwa rikorerwa abana, rigenga abakorewe icaha, bagahohoterwa bakiri bato.

I﻿tegeko rihana abahohoteye abana, ryatanguye kuja mu bikorwa mu 2019, ryatanze ikiringo c'imyaka ibiri kugira abakorewe ico caha babivuge. Imanza zoba zishika 11.000 zarashinzwe i New York aho bitwariye amashengero, ibitaro hamwe n'ibindi bigo hisunzwe iryo tegeko.

C﻿arroll kandi yitwariye prezida Trump ko yamwagirije ububeshi igihe ubwa mbere yavuga ivyo yamukoreye ku mugaragaro mu 2019. Trump yavuze ko ivyo Carroll amwagiriza ari "ibihimbano".

B﻿itegekanijwe ko urwo rubanza ruzoba itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri.

M﻿w'itangazo, umushingwamanza wa Carroll, Roberta Kaplan, yavuze ko urubanza rushasha rwashinzwe ku musi wa kane rutumbereye kubaza Trump icaha co gufata ku nguvu yoba yarakoze.

A﻿lina Habba, aburanira Trump, yabwiye ibimenyeshamakuru ko, n'aho yubaha akanatangarira abantu bavuga ivyabashikiye "uru rubanza ruciye kubiri n'intumbero y'iryo tegeko" kandi "rushobora gutuma ivyo abakorewe icaha nyabo bavuga bidahabwa agaciro".

H﻿ari n'abandi bategura kwitura sentare bishimikije iryo tegeko rishasha.

A﻿ha harimwo kwitwarira mu kivunga Robert Hadden, yahoze ari umuganga w'abagore ku bitaro vyakorana na New York-Presbyterian hamwe na kaminuza ya Columbia, yagirijwe n'abagwayi barenga mirongo ibiri ko yabafashe ku nguvu.

Mu 2016, H﻿adden yarahamwe n'ivyaha bifatiye ku gufata ku nguvu muri sentare y'intara, ariko ahakana ivyaha yagirizwa n'igihugu cose vyo gukubagura abagore bagwaye mu myaka irenga mirongo ibiri.

A﻿bashingwamanza b'abafashwe ku nguvu bibaza ko iryo tegeko rihaye akaryo abantu, batari bashoboye kubikora imbere, kubera gutinya kugirirwa nabi canke imvune vyabasizemwo, kwigaragaza.

A﻿yandi mareta menshi yarongereje ikiringo canke arafuta vy'agateganyo amategeko y'ikiringo ivyaha vyo gufata ku nguvu bimara kugira bihanwe, bivuye kw'isekeza rya #MeToo mu 2018, nka New Jersey, Californie, Arizona na Montana.