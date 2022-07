Ni nde ashobora kuba umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza akurikira?

Iminota 15 iraheze

Rishi Sunak

Liz Truss

Nk’umugore wa kabiri yari arongoye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire, yashimwe ku gikorwa co kurekuza Nazanin Zaghari-Ratcliffe inyuma y’imyaka itandatu hamwe no gushira ibihano ku Burusiya no ku batunzi ruhebwa babwo.