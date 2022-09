Ni ku yihe myaka umwana akwiye gutunga smartphone?

Haciye isaha 1

Nk’umubyeyi, ntukwiye kumva ko telephone ari ikintu kigiye kuzanira umwana wawe amabi yose ashoboka. Gusa hari ingaruka zishobora kumubaho zikwiye gutuma utekereza kutayimuha. Ndetse n'ibyamamare bimwe ibi byabibonye nk’ikibazo. Madonna yavuze ko yicuza guha abana be bakuru telephone ku myaka 13.

Ku rundi ruhande, nawe ubwawe ufite telephone igufasha muri byinshi mu buzima – kuva ku guhamagara hafi na kure kugera ku guhaha no gufata amafoto. None niba abigana n’umwana wawe n’inshuti ze bose barimo kuzitunga, uwawe we ntazacikanwa?