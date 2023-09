'Nk'umwumbati weze hari igihe ukokoka amababi' – Ubuzima bw'umuhinzi utabona Elia Maniraguha

Yibana wenyine hamwe n'abana babiri bato nyuma y'aho atandukaniye n'umugore we.

Twerekeza iwe, Maniraguha ni we ugiye imbere kandi we n'agakoni ke bigaragara ko iyi nzira bayizi neza.

Ubuzima bwaje no kumugora cyane ubwo yatandukanaga n'umugore we. Yasigaranye n'abana babiri, uw'imyaka icyenda n'umuto w'imyaka itandatu.

Nubwo atabona, Maniraguha yize kwikorera byose, uhereye ku isuku yo mu rugo. Yanyeretse uko akubura mu mbuga ye no ku irembo kandi ntihagire umwanda asiga inyuma.

Ni we utekera abana be, kandi ni na we ugomba kumenya aho ibyo barya bituruka.