Umwana muto cane ateye ibibazo hagati y'Ubudagi n'Ubuhindi

Abavyeyi bavuga ko bibaza ko umwana yakomeretse vy'impanuka. Abaganga babiri bigenga bo muri Amerika no mu Buhindi bihweje inyandiko zo kwa muganga z'uwo mwana nabo bemeranya n'ivyo aba mbere bashitseko.

Ni uko rero ubu amaze hafi imyaka ibiri arezwe n'abandi [atari abavyeyi biwe], kandi abavyeyi biwe bavuga ko badahabwa cane umwanya wo kuvugana na we - n'ubwo abakozi b'imibano bashinzwe uwo muryango bavuze ko ari abavyeyi ''b'urukundo kandi bitaho'' bakavuga kandi ko ingene ''umwana avugana na bo ari vyiza, birimwo akanyamuneza kandi vy'amatsiko''. Umuhinga mu vy'inyifato yashizweho na sentare nawe yatanze inama ko umwe mu bavyeyi yobana n'umwana M mu kigo gihuza umuvyeyi n'umwana gicungerewe n'uwukora muri co.

Ariko ku ndwi iheze, Jugendamt yamenyesheje abavyeyi ko kuja kuramutsa umukobwa wabo bihagaritswe kuko atagira uwumuzana n'uwumusubiza inyuma, nk'uko bivugwa na Dia, yemeza ko batemerewe no guhamagara uwo mwana kuri video.

Dia yagiriza abategetsi b'Ubudagi ''kunshikura umwana kubera ukudahuza imico no kudashobora kwumvikana'', avuga ko adashobora kuvuga ururimi rw'ikidagi nawe uwuhindura indimi yahawe akaba yari azi ururimi rw'igihindi ariko atumva ururimi iki-Gujarati [ururimi rwo mu ntara ya Gujarat]. BBC yararondeye Jugendamt kandi inyishu yabo irarindiriwe.

Ivyerekeye umwana M biritaweho cane mu Buhindi no mu Budagi - imyiyerekano yarabaye mu bisagara vyinshi vyo mu Buhindi yongera ikorwa n'Abahindi baba i Frankfurt na Darmstadt kandi abo bavyeyi bararonse ababashigikira.

Uruhara rwa Jugendamt muri izo mpari z'imiryango ituruka mu bindi bihugu rwaraneguwe kandi n'inama nshingamateka ya Buraya. Mu cegeranyo co mu 2018 gikaze cane, inama nshingamateka ya Buraya yagirije urwo rwego ikumira, kurenganya abana b'abimukira, hamwe no kubangamira uburenganzira bw'abavyeyi n'abana rutwara.

Mu cegeranyo gishasha co mu kwezi kwa Rusama (5), inama nshingamateka ya Buraya yavuze ko umugwi wayo wakira imyidogo, n'ubu uguma uronka abantu bitwarira Jugendamt.

Harabaye imyiyerekano mu bisagara vyo mu Buhindi hamwe no muri Frankfurt na Darmstadt mu Budagi, isaba gutahana uwo mwana mu Buhindi

''Ntashobora kwiga ururimi rw'abavyeyi biwe, iki-Gujarati. Avuga ikidagi conyene, none nzoshobora kumuvugisha gute?'' aribaza.

Uwo muryango urahanzwe kandi no kuriha miriyoni 9 z'ama rupi (rupee, amafaranga yo mu Buhindi angana na 108.477 vy'ama dorari) bategetswe kuriha abareze uwo mwana hamwe n'amafaraga y'imanza.

''Twaraterereje tubicishije mu gusaba amafaranga make make ku badushigikira ku mbuga hwaniro none tumaze kuriha miriyoni 5 z'ama rupi. Turi umuryango ubayabaye. Ubu baradutembeje mu kubaho uko bibereye no mu marangamutima, none ubu bagira badutemvye mu buryo bw'amafaranga,'' niko avuga.