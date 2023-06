Uganda: Abanyeshuri batatu bashimuswe mu gitero ku ishuri batorotse ababashimuse

Abategetsi bo muri Uganda begetse icyo gitero ku mutwe wa ADF – ufitanye imikoranire n'umutwe wiyita leta ya kisilamu (IS).

Bamwe mu bayisilamu bo muri Uganda bavuga ko bakorerwa ivangura, harimo nko mu burezi no mu kazi.

Musa Seka Baluku, wasimbuye Mukulu, amakuru avuga ko mu 2016 ari bwo bwa mbere yatangaje ko ayobotse umutwe wa Islamic State(IS). Ariko mu kwezi kwa Mata (4) mu 2019 ni bwo bwa mbere IS yemeye ko ikorera muri ako karere.

Nk'umutwe, IS ahanini yaratsinzwe, ariko hari umubare munini w'imitwe y'intagondwa yo mu Burasirazuba bwo Hagati no muri Afurika ifitanye imikoranire n'umutwe wa IS.