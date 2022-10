Angelina Jolie arashinja Brad Pitt kumukubitira mu ndege bwite

Angelina Jolie yatanze ikirego mu rukiko ashinja uwari umugabo we Brad Pitt gusinda akamuhohotera we n’abana babo bari mu rugendo n’indege bwite, bigatuma ahera aho asaba gatanya.

Uyu yagize ati: “akomeje kubeshya, gusubiramo, no guhimba ibintu byabaye mu myaka itandatu yongeramo ibintu bitari byo buri gihe iyo abuze icyo ashaka. Inkuru ye ikomeje kugenda ikura.”

Jolie avuga ko ihohotera Brad Pitt yabakoreye mu ndege tariki 14 Nzeri(9) 2016 yarivuze no mu zindi nyandiko z’urukiko, harimo izisaba gatanya y’aba bombi.

Ariko amakuru mashya kuri byo bivugwa ko akubiye mu kirego cyatanzwe n’itsinda ry’abanyamategeko be kuwa kabiri mu rukiko rw’i Los Angeles.

Pitt avuga ko we n’uwahoze ari umugore we bumvikanye ko nta n’umwe muri bo uzagurisha imigabane muri uru ruganda adahawe uburenganzira na mugenzi we.