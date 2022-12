Abashimusi bageramiye imvubu bashaka amenyo rutura yazo mu mwanya w’amahembe y’inzovu

Ibikorwa bikomeye byo kurwanya icuruzwa ry’amahembe y’inzovu byateye kwiyongera k’ubucuruzi bw’amenyo y’imvubu, nk’uko abarengera inyamaswa babivuga, baburira ko bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri izi nyamaswa zisanzwe ziri mu “izigeramiwe no gucika”.

Ibice by’umubiri w’imvubu biracyemewe kugurishwa mu masezerano azwi nka Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), nubwo buri bucuruzi mpuzamahanga busaba uruhushya rwa leta.

Inyigo y’ikigo International Union for Conservation of Nature (IUCN) yo mu 2016 ivuga ko imvubu ziri ku isi zari hagati ya 115,000 na 130,000 – kugabanuka kwa 30% ugereranyije no mu 1994.