Uganda: Barasaba guhagarika igitaramo gikunzwe cyane kuko ‘kibiba ubusambanyi’

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Inteko ishingamategeko ya Uganda yasabye ko iserukiramuco ngarukamwaka rya muzika rizwi nka Nyege Nyege riteganyijwe mu minsi micye iri imbere mu mujyi wa Jinja mu burasirazuba bwa Kampala, rihagarikwa.