Uganda: Umuriro wishe abantu 11 kw’ishure ry’impumyi
Igipolisi ca Uganda kivuga ko abantu n’imiburiburi 11, muri bo harimwo abanyeshure, bapfuye abandi nabo batandatu barakomereka cane biturutse ku muriro wadutse mu nzu y’uburaro kw’ishure ry’abana bafise ubumuga bw’amaso mu karere ka Mukono, mu buseruko bw’umugwa mukuru Kampala.
Abakomeretse bariko baravurirwa ku bitaro vya Herona, nk’uko igipolisi kibimenyesha.
Amatohoza yatanguye kugira ngo hamenyekane icateye uwu muriro kw’ishure Salaam School of the Blind uvugwa ko wadutse mu gaturuturu ko kuri uyu wa kabiri.
Imiriro yaduka mu mashure iramenyerewe muri Uganda, rimwe na rimwe igaterwa n’abana bacana ababuji mu vyumba vy’uburaro iyo amatara azimye.
Kuzimya uwu muriro akenshi ntivyoroha kubera ubwinshi bw’abana mu vyumba bararamwo.