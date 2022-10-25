Uganda: Umuriro wishe abantu 11 kw’ishure ry’impumyi

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Igipolisi ca Uganda kivuga ko abantu n’imiburiburi 11, muri bo harimwo abanyeshure, bapfuye abandi nabo batandatu barakomereka cane biturutse ku muriro wadutse mu nzu y’uburaro kw’ishure ry’abana bafise ubumuga bw’amaso mu karere ka Mukono, mu buseruko bw’umugwa mukuru Kampala.