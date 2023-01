Ubushinwa bwugaye amakonte y’imbuga hwaniro anegura ingingo za Covid

Mw’itangazo yasohoye, Weibo ivuga iti: "Ntivyemewe gutuka abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye, canke gukwiragiza amajambo yo kwifatira mu gahanga abantu, be n’ivyiyumviro bikokeza indyane.

Kuva Ubushinwa butezuye ingingo zimwe zimwe nkuru nkuru za zero-Covid kubera imyiyerekano yo kwiyamiriza amabwirizwa ya Covid, hari amakuru avuga ko ibitaro vyarengewe, co kimwe n’amafuru yo gutuririramwo ibiziga (crematoriums).

Ejo ku wa gatandatu, Ubushinwa bwahimbaje umusi wa mbere w’imisi 40 y’Umwaka Mushasha (Lunar New Year/ Lunar New Year), ikiringo kizwi ko ari co ca mbere kw’isi abantu benshi bafatamwo ingendo.