Umwuzukuru wa Brigitte Macron yakubiswe mu bisa n’igitero gushingiye ku mvo za poritike

Brigitte Macron ariyamiriza “ubuhemu, ubujuju n’ubugizi bwa nabi” muri iki gitero

Jean-Baptiste Trogneux yakubiswe n’abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza reta mu gisagara ca Amiens kiri mu buraruko.