UK: Umwamikazi Elizabeth II yashinguwe

﻿Umwami Charles III asezera bwanyuma nyina, Elizabeth II

Ahavuye isanamu, PA Media

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﻿Umwami Charles III asezera bwanyuma nyina, Elizabeth II

I﻿sandudu y'uwari Umwamikazi w'Ubwongereza, Elizabeth II, yamanuriwe mu mva ya cami mw'isengero ry'Umweranda George iri mu kirimba ca Windsor.

M﻿u muhango wo kumusabira ubwanyuma, ibisharizo vy'ubwami bikoze mu mabuye y'agaciro vyakuwe ku sandugu bisubirizwa n'inkoni y'ikimenyetso c'uburongozi yaciye ivunwamwo kabiri.

K﻿are isinzi ry'abantu bari bakikuje ibarabara ryacishijwemwo isandugu yiwe, ivanywe i London ijanywe Windsor, bakaza baraterera amashurwe mu nzira.

M﻿u gitondo c'uno munsi, habaye umuhango wo ku rwego rw'igihugu wo kumusezera muri Westminster Abbey, isengero yakoreyemwo ubukwe akaba ari naho yimikiwe.

U﻿wo muhango witabiriye n'abanyacubaho benshi bavuye hirya no hino kw'isi, barimwo abakuru b'ibihugu n'amaleta.

M﻿uri uwo muhango, musenyeri mukuru w'ishengero Anglikani, yavuze yuko ubuzima bwa Elizabeth II bwakoze kuri benshi mu kiringo c'imyaka 70 c'ingoma yiwe.

Aya﻿ndi masanamu...

Ahavuye isanamu, Getty Images

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I﻿sandugu ya Elizabeth II asabirwa ubwanyuma

Ahavuye isanamu, Getty Images

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M﻿u rusengero rwa St George Chapel i Windsor

Ahavuye isanamu, Getty Images

Ahavuye isanamu, Getty Images

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﻿Umutambagiro w'isandugu ya Elizabeth II