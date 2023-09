Twagirayezu woherejwe mu Rwanda na Denmark yasabiwe gufungwa burundu

Haciye isaha 1

Uregwa n’umwunganizi we, Me Bruce Bikotwa, bo bavuga ko ubuhamya bwatanzwe n’abashinja Twagirayezu butahabwa agaciro ngo kuko bose bagaragaje kwivuguruza no kutamenya neza uwo bashinjaga.