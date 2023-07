Huw Edwards ari mu bitaro nyuma yuko atangajwe mu kibazo cya BBC

Huw Edwards ari mu bitaro kubera "ibibazo bikomeye by'ubuzima bwo mu mutwe", nkuko umugore we abivuga, ni nyuma yuko kandi uyu mugore we avuze ko umugabo we ari we munyamakuru wa BBC urimo gushinjwa.