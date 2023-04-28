Jack Ma agiye kwigisha muri Kaminuza y’imiyoborere iri mu Rwanda

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African Leadership University (ALU) yatangaje ko umuherwe Jack Ma washinze ikigo cy’ubucuruzi Alibaba Group yagizwe umwalimu w’umushyitsi kuri iyi kaminuza ikorera mu i Kigali mu Rwanda.

Jack Ma – wigeze kuba ari we muntu ukize kurusha abandi mu Bushinwa – bivugwa ko hashize igihe atabonwa neza n’ubutegetsi bw’Ubushinwa nyuma yo kunenga imwe mu mikorere yabwo.

Jack Ma ntaremeza ibivugwa n’iyi kaminuza yigenga yo mu Rwanda gusa ikigo cyo gufasha yashinze, Jack Ma Foundation, giherutse kuvuga ko muri iki gihe Ma arimo “gusubira gukora ibyo akunda” – kwigisha - kandi “yakoraga mbere yo gushinga Alibaba”.

Mu cyumweru gishize, Hong Kong University yatangaje ko Jack Ma yemeye kwigisha ibijyanye na ‘entrepreneurship’ mu gihe cy’imyaka itatu. Mu mwaka ushize nabwo, yagizwe umwalimu w’umushyitsi muri University of Tokyo yo mu Buyapani na Tel Aviv University yo muri Israel.