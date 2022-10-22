I﻿mvo n'imvano ku mateka ya Basket ball mu rwego rw'abagore mu Rwanda

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Ntibishobora gukina mu cuma cawe Play audio, "Amateka ya Basket ball mu rwego rw'abagore mu Rwanda", Umwanya bimara 59,00 59:00 Insiguro y'amajwi, U Rwanda rumaze kubaka ikibuga kiri ku rwego mpuzamahanga cy'imikino cyitwaga Kigali Arena

U Rwanda rumaze kubaka ikibuga kiri ku rwego mpuzamahanga cy'imikino ya Basket ball na Volley ball cyitwaga Kigali Arena

U Rwanda rumaze kubaka ikibuga kiri ku rwego mpuzamahanga cy'imikino ya Basket ball na Volley ball cyitwaga Kigali Arena.