Ukraine: Russia iriteguye kwagura intumbero z’intambara yayo - Lavrov

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Mu kiganiro n’ibinyamakuru vyo mu Burusiya vyegamiye reta, Lavrov yerekana ko intumbero ya Moscou (umugwa mukuru w'Uburusiya) yahindutse inyuma y’aho Uburengero buhereye Ukraine ibirwanisho birasa kure.

Uburusiya bwateye Ukraine muri Ruhuhuma (2), buvuga ko abakoresha ururimi rw’ikirusiya mu karere ka Donbas kari mu buseruko bwa Ukraine bariko bakorerwa ihonyabwoko, ko rero bari bakeneye kubohozwa.

Kuva mu kwa kabiri, Uburengero bwagiye buha Ukraine ibirwanisho bikomeye ikoresha mu guhangana n’ingabo z’Uburusiya.

Mu kiganiro na Margarita Simonyan, umunyamakuru azwi cane ku mboneshakure yo mu Burusiya akaba arongoye n’uruganda rwo kwegeranya amakuru kuri televiziyo RT, Lavrov yavuze ati: "Ntidushobora kwemerera igice ca Ukraine kigenzurwa na [Perezida wa Ukraine Volodymyr] Zelensky... ko gitunga ibirwanisho bishobora guteza akaga ku butaka bwacu”.

Mu misi ibiri ikurikirana ingabo za Ukraine zarakoresheje Himars mu gutera ikiraro ngirakamaro kandi gikomeye co muri Kherson isanzwe yarigaruriwe n’ingabo z’Uburusiya, nk’uko amakuru abivuga. Ikiraro ca Antonivskyi ni kimwe muri bibiri Uburusiya bukoresha kugira ngo bushobore gushika mu turere bwigaruriye mu burengero bw’uruzi Dnipro, harimwo igisagara ca Kherson.