Alabama: Umusore yapfuye akiza ubuzima bwa mushiki we wari wagize isabukuru

Umusore ukiri muto uri mu bantu bane bapfuye mu kurasa mu kivunge mu birori byo kwizihiza isabukuru y’imyaka 16 muri leta ya Alabama yapfuye ariho arokora mushiki we, nk’uko umuryango we ubivuga.

Collins we yari umusore ukina umupira w’amaguru muri kaminuza wigiraga kuzaba umunyamategeko. Naho Holston we yaje muri ibi birori kureba umuntu wo mu muryango we ubwo yari yumvise ko hashobora kuba ibibazo, nk’uko umuryango we ubivuga.