Igitero c’imbugita muri Canada: umwe mu bikekwa yatowe yapfuye

Damien Sanderson (i bubamfu) yatowe ari ikiziga ariko Myles Sanderson we aracinyegeje

Iminota 13 iraheze

Ku ncuro zitari nke, iri tuze ryagiye rihungabanywa n’amajwi y’igabisha ku materefone ngendanwa, yagabisha ko hari abantu babiri bikekwa bariko bararonderwa, mu nyuma umwe gusa akaba ari we yari akironderwa.

Mu kiganiro n’abanyamakuru, icegera ca komiseri w’igipolisi Rhonda Blackmore yavuze ko "uyu mugabo yapfuye " yatowe ahitwa James Smith Cree Nation ejo ku wa mbere isaha zitanu n’igice zo mu gitondo, (isaha imwe n’igice z’ijoro mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda).

Umupfasoni Blackmore avuga ko ikiziga ca Damien basanze gifise ibikomere kandi ko “biboneka ko atari we yikomerekeje”.

Uyu mugabo w’imyaka 30 yikekwa ko ari we yakoze iki gitero ashobora kuba na we nyene yarakomeretse, igipolisi kikagabisha ko ashobora kurondera ingene yivuza. Ariko igipolisi ntikivuga nimba yoba ari we yishe mwenewabo.