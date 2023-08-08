Félicien Kabuga: Urukiko rw'ubujurire rwategetse ko arekurwa

Ahavuye isanamu, SCREENGRAB IRMCT LIVE EVENT Insiguro y'isanamu, Félicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, ubwo yari akurikiye iburanisha, aha yari kuri gereza y'urukiko i La Haye ku itariki ya 30 Werurwe (3) uyu mwaka

Iminota 30 iraheze

Abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire bategetse ko Félicien Kabuga ucyekwaho ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 yigwaho byihutirwa akarekurwa kandi ko urubanza rwe ruhagarikwa kugeza igihe kitazwi.

Mu kwezi kwa Kamena (6) uyu mwaka, abacamanza bo mu rugereko rw'umuryango w'abibumbye (ONU/UN) rw'i La Haye (The Hague) mu Buholandi rwasigaye ruca imanza zasizwe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwari i Arusha, banzuye ko Kabuga adashobora kuburanishwa kubera uburwayi bwo kwibagirwa cyane, ariko bavuga ko hakwiye kubaho ubundi buryo bwo kumuburanisha.

None ubu, abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire banze ubwo buryo bundi bwo kumuburanisha.

Aba bacamanza bavuze ko urwo rugereko (chambre) rwa ONU rwakoze "ikosa ryo mu mategeko" mu kwezi kwa Kamena ubwo rwafataga icyemezo ko Kabuga akwiye kuburanishwa mu bundi buryo bworoheje kandi ruzi uko ubuzima bwe bumeze.

None ubu urugereko ruri munsi yarwo rwategetswe gukora ku bijyanye no kurekura Kabuga.

Kabuga, inyandiko y'urukiko igaragaza ko afite imyaka 88, ni umwe mu ba nyuma bashakishwaga n'ubucamanza mpuzamahanga bacyekwaho ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994.

Yafatiwe mu gace ka Asnières-sur-Seine mu Bufaransa, hafi y'i Paris rwagati, ku itariki ya 16 Gicurasi (5) mu 2020, aho yabagaho akoresha umwirondoro muhimbano mu icumbi ryaho, nkuko byatangajwe na minisiteri y'ubutabera mu Bufaransa.

Hari hashize imyaka 25 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga.

Mu byo yarezwe mu rukiko, harimo kuba perezida-fondateri (président-fondateur) wa radio-televiziyo RTLM, aho ubwo Kabuga yasuraga RTLM ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa Mata (4) mu 1994 , yabasabye abanyamakuru kujya baranga ahantu hose Inyenzi-Inkotanyi – ijambo ngo ryavugaga Abatutsi muri rusange – zihishe kugira ngo zihigwe zicwe.

Mbere y'iburanisha mu mizi, Kabuga yahakanye ibyo aregwa, abyita "ibinyoma".