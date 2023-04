Ibintu bine byo kwitega mu gihe Trump agezwa imbere y'urukiko

Iminota 33 iraheze

Nyuma yo kuva mu rugo rwe muri Florida kuwa mbere, Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika yamaze amasaha menshi ashize mu muturirwa we Trump Tower i New York agisha inama abanyamategeko mbere yo kugezwa imbere y’urukiko uyu munsi.

Trump ni we wa mbere wahoze ari perezida wa Amerika ugiye kugezwa imbere y’urukiko mu rubanza rw’inshinjabyaha.

Byitezwe ko abapolisi hamwe n’abakozi b’urwego rwa Secret Service rurinda abategetsi bo hejuru ba Amerika n’abahoze ari bo, baza kuba bari kuri imwe mu mihanda ya New York kugera ku nzu y’urukiko rwa Lower Manhattan.

Urubanza rwe ruratangira saa 14:15 ku isaha yaho, biraba ari 20:15 ku isaha ya Gitega na Kigali none kuwa kabiri.

Abanyamategeko be bamaze gutangaza ko Trump ari buhakane ibyo aregwa.

Mbere na mbere ni iki cyabaye hagati ya Trump na Stormy Daniels?

Daniels yabwiye abanyamakuru ko yemeye kwishyurwa kuko yari anafite ubwoba bw’umutekano w’umuryango we.

1. Ni ibihe birego Trump aregwa?

Trump yasubije ayo mafaranga uriya munyamategeko we Cohen, ariko mu nyandiko y’uku kumwishyura bavuze ko ari ubwishyu bw’akazi ko kumwunganira mu mategeko.

Abashinjacyaha bavuga ko ibi ari uguhimba inyandiko, na byo bikaba icyaha i New York, kandi byitezwe ko iki na cyo agisomerwa nk’icyaha.

Joe Tacopina, umunyamategeko wa Trump, mu cyumweru gishize yavuze ko yiteze ko umukiriya we azaregwa ibyaha bitandukanye bigera kuri 30 – kubera ko buri cheque Trump yasinyiye Cohen izabarwa ukwayo.

2. Mu byo aregwa hari ikizaba icyaha gikomeye?

Muri New York, guhimba/kubeshya inyandiko bishobora kuba icyaha gikomeye iyo bikozwe hagamijwe gukora ikindi cyaha.

Icyo cyaba ari ikihe? Ibimenyetso byinshi biraganisha ku guhonyora amategeko y’imari agenga amatora – Cohen we yamaze guhamwa no kurenga ku mategeko y’imari mu matora no kunyereza imisoro bigendanye na buriya bwishyu yahaye Stormy Daniels.