Inkomoko y’igitekerezo ko gereza “igorora” imfungwa

The Conversation

Igikorwa, The Conversation

Muri Leta zunze ubumwe za Amerika, intego yo guhindura ufunze, ku gice kimwe, ihera mu 1876 hafungurwa ikigo bise Elmira Reformatory muri New York. Cyari kigamije “guhindura ku neza” abafunze, bitari gusa kubambura uburenganzira bumwe – nubwo uwagishinze Zebulon Brockway uzwi nka “sekuru wa gereza za Amerika” yari azwiho ubugome burenze.

Ariko igitekerezo cy’uko gufunga no kubabaza ari byiza ku mfungwa ntabwo cyaje icyo gihe mu kinyejana cya 19. Ibimenyetso bya cyera cyane bigera mu myaka 4,000 ishize; mu ndirimbo yo muri Mesopotamia - Iraq yo muri iki gihe, isingiza imanakazi ya gereza yitwaga Nungal.

Natwawe no kureba ibijyanye no gufunga muri iyo mico: myinshi muri yo yafungaga abacyekwa by’igihe gito, ariko muri rusange gufunga babibonaga nk’igikorwa cyo guhindura, no kweza ufunze.