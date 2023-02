Kenya: Umukenguzamateka yategetswe kuva mu ngoro y’amanama kubera yiyanduje ari mu butinyanka

Gloria Orwoba avuga ko yari mw'isekeza ryo kurwanya isoni ziterwa no kuba mu butinyanka

Orowba yishuye avuga ko yababajwe no kubona abazwa ibibazo “kw’isanganya rya kamere…nanduje impuzu zanje”.

Eka n’umukenguzamateka w’umugabo na we nyene aramunegura.

Enoch Wambua ati: "Dufise abagore n’abana b’abakobwa, kandi nabo nyene baraja mu bihe vy’ubutinyanka nk’ibi ariko ni ikibazo co kwigumizamwo wewe nyene utarinze kuvyereka abandi bantu.

Yavuganye n’abamenyeshamakuru mbere anagendera ishure riri ku mugwa mukuru, Nairobi, gutanga udutambara two mu kwezi (serviettes hygiéniques/sanitary pads).

Uyu mukenguzamatekakazi ni we yatanguje isekeza ryo gusaba reta kwongereza amafaranga yo kugura udutambara two mu butinyanka no kugurira abakobwa ibikoresho nkenerwa vy’isuku mu mashure yose ya reta.