Ukraine: Nta kurekura Bakhmut, ahubwo ni ukwongereza inguvu - Zelensky

Mu gihe ingabo z’Uburusiya zokwigarurira iki gisagara, zoba zegereje intego yazo yo kwigarurira intara yose ya Donetsk, imwe mu ntara zine zo mu buseruko no mu bumanuko bwa Ukraine Uburusiya bwihagiye mu kw’icenda guheze inyuma ya za kamarampaka ziyamirijwe bikomeye hanze y’Uburusiya, aho zifatwa nk’amanyanga.

Aya majambo yakurikiye inkuru yanditswe n’ikinyamakuru co mu Budagi, Bild, gisubiramwo amasoko yo muri reta ya Ukraine avuga ko umukuru wa gisirikare Valery Zaluzhny atemeranije na Zelensky kuri uru rugamba, haraciye amayinga atari make, aho we yavuga ko bova muri ico gisagara.

Hanyuma kandi mu mpera z’indwi iheze, ikigo ca Amerika ciga ibijanye n’intambara, Institute for the Study of War (ISW), cavuze ko ingabo za Ukraine zisa n’iziriko zirarwana “intambara yo kwicira inzira yo gusubira inyuma” i Bakhmut mu gihe zibandanya “ziha inkumbi bikomeye” mu ngabo z’Uburusiya.