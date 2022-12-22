Inyandiko y'igitutsi ca Ardern yaguzwe ayarenga $63.000

Iminota 25 iraheze

Madame Arden mu nyuma yarasavye ikigongwe kubera ivyo yavuze imbere y’uko Seymour avuga ko boshira inguvu hamwe kugira baronderere amafaranga ishirahamwe ryo muri Nouvelle Zelande rigwanya kanseri (camcer) ya prostate.

Madame Ardern yaciye asigura ivyo umugambwe wiwe wa Labour washitseko imbere y’uko yicara hanyuma akavuga mu ntamatama ngo :”Such an arrogant prick”, vyogerenywa mu Kirundi nka “Iyo mbwa y’akanyaro”.

Ayo majambo yarafashwe na micro zari imbere yiwe aca aguma mu biba bivugiwe icese mu nama nshingamateka, bibikwa mu citwa Hansard, mu nyuma Seymour asaba ko umushikiranganji asaba imbabazi.