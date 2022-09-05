Indege bwite yaguye mu nyanja mu buryo bw’amayobera

Aho urugendo rw'iyi ndege rwarangiriye mu nyanja

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Indege bwite yo mu bwoko bwa Cessna yaguye mu nyanja hafi y’igihugu cya Latvia/ Lettonie mu buryo bukiri amayobera.