Urupfu rwa 2Pac ntirurasobanuka: Polisi yasatse urugo i Las Vegas mu iperereza rishya

Shakur wamenyekanye ku izina rya 2Pac, yasohoye album ye ya mbere mu 1991 yariho indirimbo zakunzwe cyane zirimo nka California Love na All Eyez on Me.