Urupfu rwa 2Pac ntirurasobanuka: Polisi yasatse urugo i Las Vegas mu iperereza rishya

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Polisi muri leta ya Nevada muri Amerika yemeje ko muri iki cyumweru yasatse urugo bigendanye n’urupfu rutarasobanuka rw’umuraperi Tupac Shakur.

Abakora iperereza basatse urugo ruri mu gace ka Henderson mu mujyi wa Las Vegas aho Shakur yarasiwe muri Nzeri(9) 1996.

Inzu yasatswe iri muri 32km uvuye ku muhanda wa Las Vegas strip aho Tupac yarasiwe mu kurasana kwabaye batwaye imodoka.

Shakur wamenyekanye ku izina rya 2Pac, yasohoye album ye ya mbere mu 1991 yariho indirimbo zakunzwe cyane zirimo nka California Love na All Eyez on Me.