Umwami Charles yahuye n'abahoze ari impunzi bakomoka muri Sudan

Haciye isaha 1

Impirimbanyi y'Umunya-Sudan Amouna Adam ni we watumiye Umwami Charles ngo aze ahure n'abo bagenzi be, ubwo Adam yahuraga na we ku munsi wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe abayahudi (Holocaust Memorial Day), uba ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere.