Umugeni wo mu Buhinde ari kwihishahisha nyuma yo kurasa mu bukwe

Iminota 42 iraheze

Videwo iri ku mbuga nkoranyambaga igaragaza umugore arasa amasasu ane mu kirere ubwo yari yicaye iruhande rw'umugabo we.

Amategeko y'Ubuhinde ateganya ko umuntu uwo ari we wese ukoresheje imbunda "mu buryo buhutiyeho cyangwa burimo uburangare cyangwa mu kurasa byo kwishimisha", agashyira abandi mu kaga, ashobora gufungwa cyangwa gucibwa amande cyangwa ibyo byombi.

Ikinyamakuru The Times of India cyatangaje ko videwo y'uwo mugeni yafashwe na mwenewabo, nuko uyu na we ayitangaza ku mbuga nkoranyambaga.