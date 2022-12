Qatar 2022: Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar n’ibindi bihangange vyiteguriye inkino za 1/4

Iminota 35 iraheze

Imirwi umunani ya nyuma itoroshe

Kubona ibihugu nk’Ubudagi n’Ububirigi bisezererwa mu nkino z’amatsinda mu buryo butangaje - hamwe n’ugutsindwa kwa Espagne mu gice c’umunani gishira ica nyuma – ni ibintu bizoguma mu mitima y’abantu igihe kirekire kubona ibihugu nk’ibi binanirwa no gushika muri iki gice ca kane gishira ica nyuma.

Intambara hagati y’Ubwongereza n’Ubufaransa

Ubwongereza n’Uburafansa – igihugu gisanzwe gifise iki gikombe – bigiye guhurira mw’ihiganwa rikomeye ku ncuro ya mbere mu myaka cumi, ikaba ari n’incuro ya mbere mu gice co gukuranamwo.

Umurwi nserukiragihugu w’Ubwongereza, uzwi nka, Three Lions, ntiwashoboye kubandanya ngo utsindire ihiganwa ry’igikombe c’isi yose uwo mwaka muri Espagne, ariko igihe conyene baherukira kugitwara – ni ukuvuga mu 1966 – umwe mu mirwi batsinze mu rugendo rwabo, kumbure ushobora kuba uwikeka, ni Ubufaransa. Si ikimenyetso kibi.

Hagati aho, bafise igikorwa kitoroshe co guhura n’umusatirizi rutura Mbappé, ari na we ari imbere mu bitsindo muri rino higanwa, aho amaze kwinjiza bitanu, akaba akinana n’umukinyi mugenziwe ari na we amaze kwinjiriza Ubufaransa ibitsindo vyinshi gusumba abandi muri kahise k’umupira w’amaguru muri ico gihugu, Olivier Giroud.