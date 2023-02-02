Uburusiya burategura igitero rurangiza tariki 24/02 - Ukraine

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Icyo gitero kandi ngo cyaba kijyanye no kwizihiza “umunsi mukuru wo kurengera igihugu” mu Burusiya wizihizwa n’igisirikare tariki 23 Gashyantare.

Muri Nzeri(9), Perezida Vladimir Putin yatangaje kwinjiza mu ngabo abantu 300,000 avuga ko byari ngombwa ko baza kurinda “ubusugire bw’igihugu”.

Ariko Reznikov avuga ko umubare nyawo w’abinjijwe mu ngabo bakoherezwa muri Ukraine ushobora kuba urenze uwo.

Nubwo hari imirwano ikomeye mu gace ka Donbas k’iburasirazuba, intambara isa n’iyagumye hamwe mu mezi ashize kuva Ukraine yakwisubiza umujyi wa Kherson uri mu majyepfo.