Uburusiya burategura igitero rurangiza tariki 24/02 - Ukraine

Haciye isaha 1

Icyo gitero kandi ngo cyaba kijyanye no kwizihiza “umunsi mukuru wo kurengera igihugu” mu Burusiya wizihizwa n’igisirikare tariki 23 Gashyantare.

Ikigo cyo muri Amerika kitwa Institute for the Study of War (ISW) vuba aha cyavuze ko Moscow yaba ishaka “gukora igikorwa rurangiza” igakora “igitero kinini” mu burasirazuba.