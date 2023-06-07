Havugwa amaki mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Tielemans, Laporte, Maguire, Havertz, Lewandowski
Aston Villa iripfuza umubirigi akina hagati Youri Tielemans w’imyaka 26 inyuma y’aho asezereye muri Leicester. (Athletic)
Aston Villa yagiye mu biganiro vyo kurondera abakinyi b’inyuma ba Espagne Aymeric Laporte w’imyaka 29, akina muri Manchester City hamwe na Pau Torres w’imyaka 26 akina muri Villarreal. (90min)
Chelsea yahambije Barcelona na Liverpool mu rugamba rwo kurondera umukinyi wo hagati wa Celta Vigo umunya-Espagne Gabri Veiga w’imyaka 21, amasezerano afitaniye n’uyu murwi akavuga ko umurwi umwipfuza utegerezwa kurekura imiriyoni 34 z’amapawundi. (Guardian)
Tottenham yerekanye ko yipfuza umukinyi w’inyuma wa Manchester United Harry Maguire w’imyaka 30, ikaba ifise icizere ko ashobora kwumvisha mugenziwe w’umwongereza Harry Kane kuguma muri Spurs. (Telegraph)
Manchester United igiye kuraba ingene igurisha abakinyi umunani muri rino ci: kizigenza Maguire; umusatirizi Anthony Martial w’imyaka 27; abakinyi bo hagati Fred w’imyaka 30, na Scott McTominay w’imyaka 26; umunyegori Dean Henderson w’imyaka 26; hamwe n’abakinyi b’inyuma Alex Telles w’imyaka 30, Eric Bailly w’imyaka 29, be na Brandon Williams w’imyaka 22. (Mirror)
Umukinyi wo hagati w’Ubuholande Donny van de Beek w’imyaka 26 agiye kwihweza nimba yosezera muri Manchester United muri rino ci. (Fabrizio Romano)
Real Madrid iriteguye guhiga umusatirizi w’Ubudagi Kai Havertz w’imyaka 23 asanzwe akinira Chelsea, mu gihe vyokwanka ko ironka Harry Kane akinira Tottenham. (Times)
Mike Maignan w’imyaka 27 asanzwe ariko araronderwa na Chelsea ashobora kuba yipfuza kuva muri AC Milan. Uyu munyegori w’umufaransa ari mu bakinyi bane batishimiye iyirukanwa rya Paolo Maldini yahora arongoye igisata c’ubuhinga hamwe na Ricky Massara yari arongoye igisata c’umupira w’amaguru. (Sun)
Arsenal igiye gusubira kuvyura urugamba yari yatanguye mu kwa mbere rwo kurondera umukinyi w’inyuma wa Espagne Ivan Fresneda w’imyaka 18, inyuma y’aho umurwi wiwe Real Valladolid umanukiye mu cicaro ca kabiri c’ihiganwa rya Espagne La Liga. (Sun)
Nottingham Forest iri mu biganiro vyo kurondera kugumana burundu umunyegori wa Manchester United umwongereza Dean Henderson w’imyaka 26. (90min)
Umusatirizi wa Crystal Palace umunya- Côte d’Ivoire Wilfried Zaha w’imyaka 30 yemerewe umushahara w’imiriyoni 15 z’amapawundi ku mwaka kugira ngo ahamvye Cristiano Ronaldo mu murwi wo muri Arabia Saoudite Al-Nassr. Atletico Madrid nayo nyene iramwipfuza. (Sky Sports)
Umukinyi wo hagati wa Chelsea umufaransa N'Golo Kante w’imyaka 32 yemerewe umushahara ushobora gushika ku miriyoni 86 z’amapawundi ku mwaka n’imirwi yo muri Arabia Saoudite Al-Ittihad na Al-Nassr. (Guardian)
Chelsea iriteguye guhamvya Liverpool, Arsenal na Manchester City mu rugamba rwo kurondera umukinyi wo hagati wa Southampton umubirigi Romeo Lavia w’imyaka 19. (Football Insider)
Umusatirizi wa Pologne Robert Lewandowski w’imyaka 34 nta mugambi afise wo kuva muri Barcelona muri rino ci n’aho aronderwa n’imirwi yo muri Arabia Saoudite. (Mundo Deportivo – mu ki-espagnol)
Manchester United iripfuza umukinyi wo hagati wa Bayern Munich umudagi Leon Goretzka w’imyaka 28. Uyu murwi watahukanye ihiganwa ry’Ubudagi ufise kumugurisha kugira ngo urondere amahera yo kugura umwongereza Declan Rice w’imyaka 24 akina hagati muri West Ham. (Sky Germany)
Umusatirizi wa Lille umunyamerika Timothy Weah w’imyaka 23 ashobora kuba ari hafi yo kwimukira muri Juventus muri rino ci ku miriyoni 8.6 z’amapawundi. (Goal)
Brighton iriko iraraba nimba yokwongereza amafaranga itanga ku mwongereza Levi Colwill w’imyaka 20 akina inyuma muri Chelsea kugira ngo irabe ko yokwegereza igiciro c’imiriyoni 40 z’amapawundi gisabwa kuri we. (Mail)
Chelsea na Borussia Dortmund ziripfuza umukinyi w’inyuma wa Senegal Mikayil Faye w’imyaka 18, asanzwe akinira Kustosija yo muri Croatia. (Mail)
Brighton yiteguye gusaba imiriyoni zirenga 70 z’amapawundi ku mukinyi wayo wo hagati, umunya-Equateur Moises Caicedo w’imyaka 21 asanzwe ariko araronderwa na Chelsea, Arsenal na Manchester United. (Telegraph)