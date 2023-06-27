Uburusiya buvuga ko itsinda rya Wagner rigiye gusubiza intwaro

Abategetsi bo mu Burusiya bavuga ko itsinda ry'abacanshuro b'Abarusiya rya Wagner rizakwa intwaro ariko ko ritazakurikiranwa mu nkiko ku mpagarara ryateje ku wa gatandatu w'icyumweru gishize.

Ku wa gatandatu, abacanshuro bayobowe n'umukuru wa Wagner, Yevgeny Prigozhin, bafashe umujyi wa Rostov-on-Don wo mu majyepfo y'Uburusiya, berekeza ku murwa mukuru Moscow ndetse bahanura kajugujugu za gisirikare z'Uburusiya hamwe n'indege ubwo bari bari mu nzira berekeza i Moscow.

Kuri uyu wa kabiri Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko Wagner yahabwaga amafaranga yo gukoresha na minisiteri y'ingabo hamwe n'avuye mu ngengo y'imari, ko yahawe ama-roubles (akoreshwa mu Burusiya) miliyari 86.262 (angana na miliyari 1 y'amadolari y'Amerika) kuva mu kwezi kwa Gicurasi (5) mu 2022 kugeza muri Gicurasi mu 2023 honyine, agenewe "imishahara n'uduhimbazamusyi".