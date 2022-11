Charlene Ruto yaba ari kwitwara nka Ivanka Trump?

Haciye isaha 1

Ibibazo nk’ibi byibajijwe n’abanyamerika ubwo uwari perezida Donald Trump yatorwaga maze umukobwa we Ivanka akajya yitabira inama za se nk’umujyanama we bwite. Nyuma Trump yaje gushyira umukobwa we mu mwanya wa leta.